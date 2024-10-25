Isınma, kutup ayılarının hastalık riskini artırıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre bilim insanları, ABD'nin Alaska eyaleti ve Rusya arasındaki Çukçi Denizi'nde yaşayan kutup ayılarından alınan kan örneklerini inceledi. Uzmanlar, 1987 - 1994 ve 30 yıl sonra 2008- 2017 döneminde toplanan kan örnekleri üzerinde çalıştı. Çıkan sonuçlarda kutupların ısınmasının kutup ayılarının virüs, bakteri ve parazit türlerine maruz kalma riskini de artırdığı belirlendi. Araştırmacılar, yeni kan örneklerinde, önceki döneme kıyasla çok daha fazla ayıya virüs, bakteri ve parazit bulaştığını gösteren kimyasal izler tespit etti.