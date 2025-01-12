Isınmak için odun toplayanları katlettiler

İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması konusunda ciddi ilerleme sağlandığı iddia edildi. İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı. Potansiyel anlaşmanın birinci ve ikinci aşamaları tam olarak henüz açıklanmasa da gazetenin kaynakları, ilk aşamanın insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürüyor. Hamas sözcüsü Cihat Taha ise ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail'in vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

ASKER ÇEKMEYE ONAY

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı. Ordunun yönetim kademesi, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dâhil Gazze'den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi. İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden "tahliye etme kapasitesine" sahip olduğunu açıklarken, askerlerin Gazze'den hızla çekilmesi de dâhil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü.

DIŞ HABERLER

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evleri, çadırları, hastaneleri, yiyecek ve ısınmak için yakacak bir şeyler arayan sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Yardımların engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması ve kış şartları nedeniyle bölgedeki insanı dram her geçen gün daha da derinleşiyor. Defalarca kez yerinden edilen binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda açlık ve sefalet içinde soğuk havada hayatta kalamaya çalışıyor. İşgal güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine de gerçekleştirdiği iki katliamda 28 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi de yaralandı. Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şehri'nin kuzeybatısındaki Mukhabarat bölgesinde odun toplayan insanları hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

ÇOCUKLAR HEDEFTE

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, İsrail'in 16 aydır işlediği soykırımda hedef olmaya devam ediyor. Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 5 günde düzenlediği saldırılarda 70 çocuğun öldüğünü duyurdu. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta bebeklere yoğun bakım ve kuvöz hizmeti sağlayan Hasta Dostları Hastanesi'nin oksijen eksikliği yaşaması nedeniyle çocukların hayatı tehdit altında. Filistin Spor Federasyonu ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdüğünü belirtti. İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 565 Filistinli öldü, 109 bin 660 kişi yaralandı. DIŞ HABERLER



ANLAŞMA HAZIR GÖZLER İSRAİL'DE

İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması konusunda ciddi ilerleme sağlandığı iddia edildi. İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı. Potansiyel anlaşmanın birinci ve ikinci aşamaları tam olarak henüz açıklanmasa da gazetenin kaynakları, ilk aşamanın insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürüyor. Hamas sözcüsü Cihat Taha ise ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail'in vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

ASKER ÇEKMEYE ONAY

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı. Ordunun yönetim kademesi, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dâhil Gazze'den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi. İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden "tahliye etme kapasitesine" sahip olduğunu açıklarken, askerlerin Gazze'den hızla çekilmesi de dâhil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü.

HABERLER GÜNEY KORE'DE SOYKIRIM TEPKİSİ

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen yürüyüşte protestocular, Filistinlilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Yürüyüşte çok sayıda yerel ve uluslararası katılımcı yer aldı.



TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ÜLTİMATOM

ABD'NİN yeni Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu elçisi Steve Witkoff, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff, Netanyahu'ya Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar esir anlaşmasını masasında görmek istediğini söyledi. Witkoff, bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı.