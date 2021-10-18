İskeçe müftüsü: Hak ve özgürlüğümüzü aldılar

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Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Yunan makamlarının Batı Trakya
'daki Müslüman Türk azınlığının hak ve özgürlüklerine yönelik kısıtlamalarını anlattı. Müftülük kurumunun, Lozan Antlaşması
'nda esasları belirlenerek düzenlendiğine dikkati çeken Mete, "Yunan devleti, emanet aldığı azınlığın haklarını vermemiştir, vermemek için mücadele etmiştir" dedi. Yunanistan
'da maruz kaldıkları ırkçı davranışlara değinen Mete, "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının başındaki insanlara tehditler yapılıyor ve insanımızın gözü önünde mahkemelere sürülüyoruz" dedi.