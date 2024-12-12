‘İşkencecilere af yok!’

Suriye'de Heyet Tahri'üş Şam (HTŞ) lideri Muhammed el Colani, rejimin hapishanelerinde işkence ve ölümlerden sorumlu olanların adaletten kaçamayacağını söyledi. Colani, "Onları Suriye'de takip edeceğiz ve adaleti sağlayabilmemiz için ülkelerden kaçanları teslim etmelerini istiyoruz" dedi. Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana kaybolan 130 bin kişinin çoğunun hapishane sistemi içinde kaybolduğuna inanılıyor. Esad rejiminin 6 bin subayı suç ortağı olarak kayıtlarda yer alıyor. Ayrıca Suriye'de rejimin hapishanelerindeki vahşeti ve sistematik işkenceyi gözler önüne seren "Sezar" kod adlı askeri personelin çektiği on binlerce fotoğraftan oluşan dosya da tekrar açılıyor.