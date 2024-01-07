İskoçya Başbakanı: İngiltere’nin tavrı utanç verici

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiliz hükümetinin Gazze'de acil ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesinin "utanç verici" olduğunu dile getirdi. Yusuf, İngiliz hükümetinin, İsrail hükümetinin "güvenilir müttefiki" olduğu değerlendirmesinde bulundu. İngiliz hükümetini, "İsrail'in Gazze'de binlerce çocuğun ölümüne neden olan ayrım gözetmeyen saldırılarına son verilmesini talep etmek üzere" konumunu kullanmaya çağıran Yusuf, sivillerin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.