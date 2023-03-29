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Giriş Tarihi: 30.3.2023

İskoçya Başbakanı konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

İskoçya Başbakanı konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
İskoçya'da önceki gün yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra âdet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kullandı. Pakistan asıllı Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.
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İskoçya Başbakanı konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
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