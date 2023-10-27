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Haberler Dünya Haberleri İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
Giriş Tarihi: 27.10.2023 21:55 Son Güncelleme: 27.10.2023 22:38

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'nin halihazırda yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonunun kesildiğini belirterek, "Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.

AA
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.

İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesine yer verdi.

HAMZA YUSUF'UN FİLİSTİNLİ EŞİNİN ANNE VE BABASI GAZZE'DE MAHSUR KALDI

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
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