İskoçya First Lady’si El-Nakla: Ailem Türkiye’nin yardımıyla kurtarıldı

İsrail'in saldırılarında Gazze'de milyonlarca sivil mahsur kaldı. Onlar arasında İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistin asıllı eşi Nadia el-Nakla'nın ailesi de vardı. İskoçya Ulusal Partisi'nin milletvekili olan El-Nakla, ailesinin Gazze'den tahliye edilme sürecine ilişkin Guardian gazetesine konuştu. El-Nakla, erkek kardeşinin eşi ve 4 çocuğunun Türkiye'nin yardımıyla Gazze'den kurtarıldığını ifade etti. First Lady, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirveye katıldı. El-Nakla, bu zirveden sonra Türkiye'nin İsrail'e İskoç siyasetçinin aile fertlerini sığınmacı olarak kabul edeceklerini belirten bir liste sunduğunu belirtti.