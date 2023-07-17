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Giriş Tarihi: 17.7.2023 22:35

İskoçya’da 55 pilot balina karaya vurdu

İskoçya'nın Lewis Adası’nda karaya vuran 55 balinayı kurtarmak için saatlerce süren mücadele sonuç vermedi. Balinalara daha fazla acı çekmemeleri için ötanazi uygularken, yalnızca birinin denize döndürülebildiği bildirildi

İHA
İskoçya’da 55 pilot balina karaya vurdu

İskoçya'nın Lewis Adası'nda 55 pilot balina karaya vurdu. Dün sabah balinaların karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hızlıca olay yerine intikal eden görevliler, onlarca balinayı denize döndürmeye çalıştı. Balinaları kurtarmak için saatlerce mücadele veren görevlilerin çabası sonuç vermedi. Görevliler daha fazla acı çekmemeleri için karaya vuran 55 balinaya ötanazi uygularken, yalnızca bir balinanın denize döndürülebildiği bildirildi.

TOPLU İNTİHAR OLABİLİR

İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu (BDMLR) tarafından yapılan açıklamada, sürüdeki hamile pilot balinanın doğum esnasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle kıyıya vurduğu ve sürünün geri kalanının da güçlü toplumsal bağları nedeniyle onunla birlikte intihar ettiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

İskoç Deniz Hayvanları Karaya Vurma Programı (SMASS) ise, olayın nedenini belirlemek için önümüzdeki günlerde balinaların vücutlarından örnekler alınarak inceleme yapılacağını bildirdi.

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İskoçya’da 55 pilot balina karaya vurdu
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