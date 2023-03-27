İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf oluyor

Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.

SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un, yarın İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor.