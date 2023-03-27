İskoçya’ya Müslüman başbakan

Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf (37) kazandı. 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alan Yusuf partinin yeni lideri oldu. Yusuf'un, bugün İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor. Yusuf, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.