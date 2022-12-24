İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı resmi olarak kuruldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Hem üye sayısı hem gözlemci sayısı artan ve uluslararası arenada etkili olan bir konferans olarak yoluna devam edecektir. Bu konferansın ilk dönem başkanlığını Türk Anayasa Mahkemesinin üstlenmesi de bizim açımızdan çok gurur verici bir olay. Türkiye, bu konudaki tecrübelerini bugün burada kurulan konferansa da yansıtacak" dedi.

İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlendi. Kongrenin ikinci günü, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti. Konferansta farklı ülkelerin anayasa mahkemesi başkanları ve yüksek mahkeme başkanları yer aldı. Ülke temsilcileri, tüzüğü imzaladı. 32 ülkenin oylarıyla kabul edilen tüzükle 'İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı' resmi olarak kurulmuş oldu. Konferansın kapanış konuşmasını da Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yaptı.

"ULUSLARARASI ARENADA ETKİLİ BİR KONFERANS OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yaptığı kapanış konuşmasında, "İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın resmi olarak kuruluşuna biraz önce atılan imzalarla birlikte hepimiz şahit olduk. Konferansın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hem İslam dünyasına hem tüm insanlığa umarım faydalı bir organizasyon olarak doğar ve büyür, yoluna devam eder. Bugün burada 32 ülke katılımcı ama ben bu sayının önümüzdeki süreçte artacağını düşünüyorum. Hem üye sayısı hem gözlemci sayısı artan ve uluslararası arenada etkili olan bir konferans olarak yoluna devam edecektir. Buna inanıyorum" dedi.

"FİKİR VE TECRÜBELERİMİZİ KARŞILIKLI PAYLAŞMAK İÇİN BÖYLE BİR KONFERANS OLUŞTURDUK"

Prof. Dr. Arslan, "Hepimizin yaptığı iş aynı. Ülkelerimizde hukukun üstünlüğünü sağlamak, anayasanın üstünlüğünü sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak. Bu temel değerleri en iyi şekilde korumak için canla başla hepimiz uğraşıyoruz. Büyük bir çaba veriyoruz. Bugünkü konferansla bu çabaları bir araya getiriyoruz. Anayasa yargısı alanında iş birliği yapmak için fikirlerimizi ve tecrübelerimizi karşılıklı paylaşmak için böyle bir konferansı oluşturduk. Bu konferansın ilk dönem başkanlığını Türk Anayasa Mahkemesinin üstlenmesi de bizim açımızdan çok gurur verici bir olay" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TECRÜBELERİNİ KONFERANSA DA YANSITACAK"

Prof. Dr. Arslan, "Dünya Anayasa Yargısı Konferansı'na, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'na, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'ne üye olan ve Afrika Anayasa Yargısı Konferansı'na da gözlemci olan Türkiye, bu konudaki tecrübelerini bugün burada kurulan konferansa da yansıtacak. Konferansın başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi ve etkili bir organizasyon olarak dünya genelinde yerini alması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Türk Anayasa Mahkemesi bu kapasiteye sahiptir. Bundan hiçbirinizin en ufak bir şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşma sonrasında katılımcı ülkelerle aile pozu verildi. Ardından, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Yıldırım tarafından da deklarasyon okundu.