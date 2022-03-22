İslam dünyasına ‘tek vücut olma’ çağrısı

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan
'ın başkenti İslamabad
'da düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı
'nda (İİT) konuştu. Çavuşoğlu, İİT'nin ortak davalar için var olduğunu belirterek "İİT'nin vazifesi, İslam dünyasının bu davalarımızda ortak sesi olmak. Ümmet olarak tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız" dedi. İşgal altındaki Kudüs-ü Şerif'te asırlardır nesilden nesle geçen mülklere zorla el konulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Batı Trakya'da 7 asırdır, Kıbrıs'ta 5 asırdır ezan-ı Muhammedi'yi canlı tutan Müslüman Türkler 21. yüzyılda temel haklarından mahrum. Keşmir
'de kardeşlerimizin temel hakları ihlal ediliyor" dedi. Çavuşoğlu, Ukrayna
'daki savaş sırasında "Burası Orta Doğu
değil, Afganistan
değil; neden bu kan dökülüyor?" diyenleri duyduklarını anımsatarak "Bizim için Harkiv'de dökülen kan ile Halep'te dökülen kan bir. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu buyuruyor" dedi.