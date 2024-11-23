İslam düşmanı Rasmus Paludan’a bir hapis cezası daha

İsveç'te Malmö Bölge Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 5 Kasım'da nefret suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

DANİMARKA'DA KUTSAL KİTAPLARI YAKMA PROVOKASYONLARI YASAKLANDI

Öte yandan Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan tasarıyı kabul etmişti.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.