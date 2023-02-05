İslam düşmanı tescilli pedofili çıktı

İslam ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen ve Kuran-ı Kerim'i yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın sosyal medya platformu Discord üzerinden pedofili bir sapık olduğu gözler önüne serildi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu cinsel hikâyeleri anlatan Paludan "Bizim hedef kitlemiz özellikle genç erkekler. Bu yüzden benimle sohbet edenlerin çok olması garip değil" diyerek ahlaksızlığını örtmeye çalıştı. 21 Ocak tarihinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kuran-ı Kerim yakan Paludan, Danimarka'da da bir caminin karşısında polisten aldığı destekle rezil provokasyonunu sürdürmüştü.