İslam düşmanları 14 Mayıs’ı da hazmedemedi: Faşist zihniyet yine hortladı

Seçimlerin ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılar sürüyor. Daha önce defalarca iğrenç ifadelerle İslam'a saldıran Fransız dergi, son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, dünkü sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir küvet içinde çizdi. Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulundu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak" ifadesi yazıldı.Charlie Hebdo'nun provokatif paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı. Twitter kullanıcıları, derginin paylaşımıyla Erdoğan'ı zayıflatmaktan çok Türk halkının desteğiyle daha da güçlendireceği yorumunu yaptı. Fransız dergisi daha önce de İslam dünyasında büyük tepki toplamıştı. İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı. Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı. Dergi ekibi, Fransız yargısının De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charles De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.Türkiye'yive Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha önce de birçok kez hedef alan insanlık dışı dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek, "Türkiye depremi" ibaresine yer verildi. Türk ordusuna işgalci göndermesi yapan dergi, "Tank göndermeye bile gerek yok" ifadelerini kullandığı çiziminde, yaşanan facia ve yıkılan binalarla alay etti.