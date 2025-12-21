İslam düşmanları Stockholm Camisi’ni hedef aldı: Kur’an-ı Kerim’in üzerine ırkçı mesaj bıraktılar

İsveç 'in başkenti Stockholm'de bulunan Caminin Başkanı Mahmud el-Halefi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi.

"MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN AÇIK BİR IRKÇI SÖYLEM"

Halefi, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur'an-ı Kerim ve üzerinde 6 adet kurşun deliği vardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor. Bu mesajı Müslümanları hedef alan açık bir ırkçı söylem olarak algıladık. Olay, İsveç'te son dönemde artış gösteren İslam karşıtı provokasyonlar ve nefret suçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti."