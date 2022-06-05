İslam İşbirliği Teşkilatı, Hindistan’daki Hazreti Muhammed’e hakaret içeren ifadeleri kınadı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın hakaret içeren ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu yapılanlar, Hindistan'da İslam'a karşı nefretin ve aşağılamanın artış göstermesinin yanı sıra Müslümanlara yönelik sistematik ayrım ve baskının bir sonucudur." ifadelerine yer verildi.

"Hindistan'ın bazı bölgelerindeki eğitim kurumlarında başörtüsü takılmasının yasaklandığı ve Müslümanlara ait binaların yıkıldığı" hatırlatılan açıklamada, bu uygulamaların şiddeti körüklediği aktarıldı.

İİT, "Hindistan makamlarını, bu olaya ve Hazreti Peygamber'e yönelik her türlü hakarete kararlı bir biçimde karşı koymaya, Müslümanlara karşı nefret şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin yanı sıra bunları azmettirenleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANANLAR GÖREVLERİNDEN ALINDI

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Sözcü Sharma'nın yanı sıra Naveen Kumar Jindal da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE SHARMA ÖZÜR DİLEDİ

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.