İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in Gazze’deki kilise saldırısını kınadı

İİT'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırıyla uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'ndeki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırısını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze halkına uyguladığı toplu cezalandırma ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma uygulamasının insani felakete yol açtığı belirtilen açıklamada, "İİT, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız askeri saldırganlığını durdurmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısını yineliyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, dün, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.