İslam karşıtı Wilders başbakanlık talebinden vazgeçti

Geert Wilders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sağcı bir kabine; daha az sığınma ve göç istiyorum. Hollandalılar öncelikli olmalı." ifadelerine yer verdi.

Ancak koalisyondaki tüm partilerin desteklemesi halinde başbakan olabileceğini belirten Wilders, böyle bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Wilders, merkez sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyon kurmasını engellememek için başbakanlıktan vazgeçtiğini iddia etti.

Aşırı sağcı lider, "Ben yine de Hollanda Başbakanı olacağım hem de daha fazla Hollandalının desteğiyle. Yarın değilse bile, yarından sonraki gün. Çünkü milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak." sözleriyle gelecek seçimlerde tekrar aday olacağının mesajını verdi.