İslam ülkeleri Gazze için toplandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürgün etme planına karşılık İslam ülkeleri dün bir araya geldi. Mısır'ın başkenti Kahire'de salı günü düzenlenen zirvede Filistinlilerin topraklarında kalması, iki devletli çözümün uygulanması ve Gazze'nin 5 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldırılmasına dair kararlar alınmıştı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı. 57 ülkenin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.