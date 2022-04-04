İslam’a karşı önyargıları tasavvufla yıkıyorlar

Avusturyalı müzik terapisti Gernot Galib Stanfel ve eşi ressam Friderica Magdalena Wachter-Stanfel, Avrupa'da Müslümanlara yönelik artan ön yargılara İslam'ın kadim öğretisi tasavvufun kuşatıcı söylemiyle karşılık veriyor. Müzik terapisti Gernot Galib Stanfel, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli müzik terapisti ve mutasavvıf Dr. Rahmi Oruç Güvenç'ten İslam kültürüne dayanan geleneksel doğu müzik terapisini öğrendiğini ve yaklaşık 26 yıldır bu alanda çalıştığını söyledi. 2012'den bu yana Müslüman olduğunu, İslam'a girişinde tasavvufun önemli bir rol oynadığına işaret eden Stanfel, "İslam'la alakalı bir şeyler duymuşlardı ya da kafalarında İslam'a dair belki de güzel olmayan bazı resimler vardı. Ama burada (tasavvuf konserlerinde) deneyimledikleri onlara yeni bir kapı açtı" dedi. Friderica Magdalena Wachter-Stanfel ise "Benim için İslam, Allah'a engelsiz erişmek anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. AA