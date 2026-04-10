İslamabad alarmda: ABD-İran görüşmesi öncesi “kırmızı alarm”

ABD ile İran arasında yapılması planlanan kritik müzakereler öncesi İslamabad adeta abluka altına alındı. Başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şehir genelinde "kırmızı alarm" ilan edildi.

10 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, görüşmelere katılacak heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi. Operasyonun ordu koordinasyonunda yürütüleceği, polis ve diğer güvenlik birimlerinin de sürece aktif destek vereceği belirtildi.

ŞEHİRDE YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Pencap polisi ile birlikte İslamabad güvenlik güçleri, başkent genelinde kritik noktalara konuşlandırıldı. Kamu binaları çevresinde önlemler artırılırken, trafik düzeni için özel ekipler sahaya indirildi.

GAZETECİLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, görüşmeler için ülkeye gelecek gazetecilere kolaylık sağlanacağını açıkladı. Dar, hava yolu şirketlerinden gazetecilerin vizesiz kabul edilmesini isterken, Pakistan'da "kapıda vize" uygulamasının devreye alınacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan'da İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıklamıştı.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.