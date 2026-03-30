İslamabad’da İran zirvesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırının ardından Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda Fidan'ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati yer aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.