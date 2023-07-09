‘İslamofobiye karşı birlik olmalıyız’

ABD'de "Kuzey Amerika Pakistan Asıllı Doktorlar Derneği" (APPNA) tarafından düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı. Dallas kentindeki APPNA 46. Yıllık Konferansı'nda binlerce doktor, sağlık çalışanı ve davetli bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı yayınlandı. Erdoğan mesajında "Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. En son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, "Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz" ifadelerine yer verdi.