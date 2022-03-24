İşlemedikleri cinayet 25 yıllarını çaldı

ABD
'nin Michigan
eyaletinde işlemedikleri bir suç yüzünden yaklaşık 25 yıl hapiste kalan kardeşler aklandı. 1995 yılında Margaret Midkiff
isimli bir kadın evinde ölü bulundu. Midkiff'in cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi. Suç mahallinden alınan DNA, Brandon Gohagen
ile eşleşti. Gohagen, 1997'de görülen duruşmada George
(44) ve Melvin DeJesus
(48) kardeşlerin kendisini cinsel saldırı için zorladığını öne sürerek cinayeti onların üstüne attı. Gohagen, ikinci derece cinayet ve birinci derece cinsel saldırıdan hüküm giydi. DeJesus kardeşler ise müebbet hapse çarptırıldı. Ancak Gohagen'in işlediği benzer suçlar onu ele verdi. Gohagen, cinayetten bir sene önce bir kadına tecavüz edip öldürmekten 2017'de suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezası aldı. Gohagen'in istismarına uğrayan 12 kadın daha tespit edildi. Gelişmeler üzerine, DeJesus kardeşlerin davası araştırılmaya başlandı.
'BUNUN İÇİN ÇOK BEKLEDİK'
Gohagen'in, daha hafif suçlamaları kabul etmesine izin veren bir anlaşma karşılığında kardeşleri suçladığı ortaya çıktı. DeJesus kardeşler yargılandıkları dönemde, suçun işlendiği gece Gohagen'le bir partide olduklarını ve daha sonra herkesin kendi yoluna gittiğini söylemişti. Yetkililer, bu ifadeleri doğrulayan tanıkları buldu. İkiliye ait suç mahalliyle ilgili hiçbir kanıt olmadığı kaydedildi. İkili, önceki gün görülen duruşmada suçsuz bulundu. 24 yıldır birbirini görmeyen kardeşler sonunda kavuştu. Özgür kalan kardeşler "Bunun için çok bekledik" dedi.