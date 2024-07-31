İsmail Heniye’nin naaşı Doha’da defnedilecek

İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas Lideri İsmail Heniye, uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Heniye'nin hayatını kaybetmesinin ardından da cenaze törenine ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.

Heniye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.