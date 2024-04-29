İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den görevde kalma kararı: Bizi etkileyen kötülükler küresel bir hareketin parçasıdır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan kamuoyuna yaptığı açıklamada, "İspanyol toplumundan bir kez daha örnek olmasını rica ediyorum. Bizi etkileyen kötülükler küresel bir hareketin parçasıdır. Demokrasinin nasıl savunulduğunu tüm dünyaya gösterelim." dedi.

"Eşim ve ben biliyoruz ki bu karalama kampanyası bitmeyecek. 10 yıldır bunun acısını çekiyoruz ve üstesinden gelebiliriz" diye konuşan Sanchez, "ülkesine liderlik etme ve daha da güçlenerek yoluna devam etme kararı aldığını" söyledi.

Pedro Sanchez, İspanya siyasetindeki sorunun ne tür bir toplum ve ne tür bir ülke istemekle alakalı olduğunu" vurgulayarak, "Ülkemizin bu düşünceye ihtiyacı var. Çamur atmanın kamusal yaşamımızı kirletmesine çok uzun bir zamandır izin veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sahte haber ve sahte siyasi gündemlerin İspanya'yı toplum olarak yıprattığını ve bununla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "mağdurlara değil, saldırganlara odaklanmaları gerektiğinin" altını çizdi.

Sanchez, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri hedef alarak, "itibarsızlaştırma kampanyasının bir demokratik sapkınlık olduğunu" kaydetti.

Pedro Sanchez, görevine devam etme kararı almasında geçen hafta sonu boyunca kendisi için yapılan destek gösterilerinin de etkili olduğunu belirterek, başta Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) destekçileri ve siyasetçiler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başbakan Sanchez'in görevine devam etme kararı, PSOE çevresinde "büyük bir sevinçle" karşılandı.