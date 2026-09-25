İspanya Başbakanı Sanchez: BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto yetkisi kaldırılmalı

Sanchez, BM Genel Kurulu'nun 81. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinde tüm bölgeler için adil temsilin sağlanması ve daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılması yönünde bir reform önerisi sunduklarını söyledi.

"Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ülkenin bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem de taraf sıfatıyla hareket etmemesi gerekir" diyen Sanchez, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesini örnek göstererek, diğer kuruluşların temel organlarının da güçlendirilmesini ve ajanslar, fonlar ile programların daha fazla kaynak ve yürütme kapasitesiyle donatılarak yeniden yapılandırılmasını talep etti.

SANCHEZ'DEN TRUMP, PUTİN VE NETANYAHU'YA MESAJ

Dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmediğini vurgulayan ve isim vermeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"Son sekiz yıl boyunca, bencil, cahil ve acımasız olan bu gerici güçlerin giderek büyümesine tanık oldum. Maskelerini çıkarıp birçok yerde iktidarı ele geçirdiklerini gördüm. Ardından, yasa dışı savaşlar başlatıp masum sivilleri katlettiklerine şahit oldum. Milyonlarca insana adeta birer hayvan sürüsüymüş gibi muamele etmelerine ve yoksulluk ile hastalıktan en çok muzdarip olanlardan yardımlarını esirgemelerine tanık oldum. Sanki kendilerine aitmişçesine atmosferi ve okyanusları kirlettiklerini, dahası, bu örgütü ve temsil ettiği her şeyi yok etmek için gizli planlar yaptıklarını gördüm. Tüm bunlara tanık olmak, dünyaya dair bakış açımı değiştirdi."

İspanya olarak dünyanın neresinde olursa olsun "saldırganlık savaşlarına karşı çıktıklarını" dile getiren Sanchez, şöyle devam etti:

"Ukrayna, Lübnan veya İran fark etmeksizin, askeri harcamalarımızı yüzde 5 seviyesine çıkarma talebini reddettik ve BM Şartı'nı ihlal eden saldırganlık eylemlerini önlemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rus saldırganlara yaptırım uygulamak, İsrail'e silah ambargosu koymak, topraklarımızın uluslararası hukuka aykırı saldırganlık eylemleri için kullanılmasına engel olmak ve Netanyahu'nun Gazze'de işlemeye devam ettiği soykırımı açıkça kınamak bunlara dahildir."

İspanya Başbakanı, konuşmasında yeni bir küresel çatışmayı önlemek adına nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma mimarisinin yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Sanchez ayrıca, "sosyal medyanın işleyişini ve yapay zekanın gelişimini kontrol altına almak amacıyla tekno-oligarklara sıkı düzenlemeler getirilmesinin önemine" dikkati çekti.

SEBTE'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN KRİZİNE KOLAY DEĞİL, ADİL ÇÖZÜM ARANACAK

Son olarak, 30-31 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) Fas tarafından gelen toplu düzensiz göçmen akınına değinen Sanchez, "Eşitsizlik, çaresizlik ve yanlış bilgilendirme son yılların en büyük düzensiz göç krizlerinden birini körüklemiş olsa, Ceuta'nın bugün yaşadığı kadar zorlu zamanlarda bile, dayanışma yolundan asla vazgeçmedik. Biliyorum, böyle anlarda insanı cezbeden şeyler, kestirme yola sapmak, korkuya boyun eğmek, göçmeni düşman olarak görmek ve göçmenlerin durumlarını tek tek değerlendirmeden sınır dışı ederek yasaları çiğnemektir ancak İspanya bunu yapmayacaktır. Çünkü İspanya en kolay yolu değil, en adil olanı seçiyor." dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör