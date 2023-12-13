İspanya Başbakanı Sanchez'den AB'ye Gazze tepkisi: İsrail'e karşı ses çıkarıp "yeter" deyin!

"SİVİLLERİN ÖLÜMÜNE YETER DEMELİYİZ"

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınadığını ve rehinelerin hemen serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha vurguladığını kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Orta Doğu genelinde terörle mücadeleye destek vermeliyiz. İsrail'in kendini savunma ve var olma hakkını tanımalıyız ancak aynı inançla, aynı değerlerle Gazze'de binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu masum sivillerin ölümüne yeter demeliyiz. Bombalamalar derhal durmalı. İnsani yardım acilen ve yeterli miktarda ulaşmalı."