İspanya Başbakanı, Sanchez’den Guterres’in Gazze çağrısına destek: Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli

BM Genel Sekreteri olarak görevde olduğu 1 Ocak 2017'den bu yana ilk defa BM Şartı'nın 99. maddesini kullanan Guterres, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası topluma insani bir ateşkesi yürürlüğe koyması için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.