İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki: Kabul edilemez

Sanchez, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, El Pais gazetesinin "İsrail, 400'den fazla kişinin ölümüne yol açan devasa bir bombalama dalgasıyla Gazze'deki ateşkesi sürpriz bir şekilde bozdu" başlıklı haberini etiketleyerek, "Korkunç, üzücü, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da hükümet adına yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bombalamaların derhal durdurulması gerekiyor. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve bölgede insani durumun hafifletilmesi için tek yol ateşkesin yeniden başlatılması. Sivil nüfusa yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalaması sonucunda Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre şimdiye kadar 400'ü aşkın kişi öldü ve 500'den fazla kişi de yaralandı.