İspanya Başbakanı Sanchez'den tren kazası açıklaması: Ülkede güven sarsıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen ve 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkedeki hızlı tren sistemine olan güvenin sarsıldığını bildirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez’den tren kazası açıklaması: Ülkede güven sarsıldı
DHA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Toledo'daki Entegre Operasyonel Koordinasyon Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklamada bulundu. 28 Ekim'de Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ülkedeki yüksek hızlı tren sistemine olan güvenin sarsıldığını söyleyen Sanchez, bu güvenin yeniden sağlanması ve böyle bir büyüklükte başka tren kazalarının yaşanmaması için hükümet olarak çözüm üretme sözü verdiklerini aktardı.

Sanchez, tren kazasındaki ölü ve yaralılar arasında 27 farklı ulustan mağdur bulunduğunu belirterek, "Tüm birimler mağdurların ailelerine hızlı ve güvenilir bilgi sağlamak için yorulmadan çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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#İSPANYA #PEDRO SANCHEZ

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