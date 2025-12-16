İspanya Başbakanı Sanchez:“Ukrayna'da çok uluslu Avrupa gücünün konuşlandırılması önerisine onay verdim”

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantı sonrası Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa Birliği yönetimi tarafından Ukrayna için barış ve güvenlik planını içeren ortak açıklama yapılmıştı. İspanya da bu plana destek veren ülkeler arasında yer aldı.

SANCHEZ: ADİL VE KALICI BARIŞ ŞART

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Sanchez, Ukrayna'nın egemenliğini ve Avrupa'nın güvenliğini koruyacak adil ve kalıcı bir barışın gerekliliğine vurgu yaptı.