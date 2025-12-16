İspanya Başbakanı Sanchez:“Ukrayna'da çok uluslu Avrupa gücünün konuşlandırılması önerisine onay verdim”
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna’da ABD destekli çok uluslu bir Avrupa gücünün konuşlandırılması önerisine destek verdiklerini açıkladı. Madrid yönetimi, Berlin’de yapılan toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriye katıldığını duyurdu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantı sonrası Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa Birliği yönetimi tarafından Ukrayna için barış ve güvenlik planını içeren ortak açıklama yapılmıştı. İspanya da bu plana destek veren ülkeler arasında yer aldı.
SANCHEZ: ADİL VE KALICI BARIŞ ŞART
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Sanchez, Ukrayna'nın egemenliğini ve Avrupa'nın güvenliğini koruyacak adil ve kalıcı bir barışın gerekliliğine vurgu yaptı.
ÇOK ULUSLU GÜÇ ÖNERİSİNE ONAY
Sanchez'in, bildiride yer alan ve Ukrayna'da çok uluslu bir Avrupa gücünün konuşlandırılmasını öngören öneriye onay verdiği belirtildi.
Rusya ile ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna için ABD destekli çok uluslu bir Avrupa gücünün kurulmasının savunulduğu bildiride, Ukrayna'da barışa ulaşma çabalarında "önemli ilerlemeler" kaydedildiği ve bunun, memnuniyet verici olduğu ifade edilmişti.
Bildiriyi imzalayanlar arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yer almıştı.