İspanya Başbakanı’ndan İsrail’in uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısı!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna’yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu. Sanchez "Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz” ifadelerine yer verirken, “İsrail’e de bu yapılmalı” dedi.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 18:57 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 19:06

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu.

"ÇİFTE STANDARTA İZİN VEREMEYİZ" Sanchez, "Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya'dan Ukrayna'yı işgal ettikten sonra uluslararası yarışmalardan çekilmesi ve örneğin Eurovision'a katılmaması istendiğinde kimsenin şok olmadığına inanıyorum.