İspanya Başbakanı’ndan şok açıklama: İsrail’i işgalci ilan etti

AVRUPA'DA FİLİSTİN YANLISI BAŞBAKAN

Sanchez, Avrupa Birliği liderleri arasında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü katliama en açık sözlü şekilde eleştirenlerden biri.

Sanchez, "Gazze'de İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna dair ciddi şüpheleri olduğunu" söyleyerek İsrail'i kızdırdı ve onun döneminde Madrid, mayıs ayında Filistin devletini tanıdı.

Sanchez ayrıca Ortadoğu'daki durum konusunda "Avrupa Birliği içinde bir anlaşma sağlanamamasından" dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sanchez, "Bundan üzüntü duyuyorum, çünkü bu konularda kendi çıkarımızı değil, uluslararası hukuku savunup tutarlı olmamız gerektiğine inanıyorum" sözlerini kullandı.