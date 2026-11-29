İspanya bugün sandık başında
İspanya'da 38 milyon seçmen erken seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekildi. Anketler, muhalefetteki Halk Partisi'ni (PP) favori gösteriyor. Antisiyonist tavrıyla bilinen İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, 2023'ten bu yana iktidardaydı.