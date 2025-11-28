İspanya Dışişleri Bakanı: “İsrail ve Filistin’de iki devletli çözümü savunuyoruz”

Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu, 43 ülkenin katılımıyla Barselona'da yapılırken, İspanya Dışişleri Bakanı Albares konuşmasında, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Albares, "Bu kadar acıya son vermenin ve kalıcı bir barış inşa etmenin zamanı geldi. Bir nebze olsun barışa kavuştuk. ABD barış planı ve onu destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı, iki devletli çözümün uygulanmasında yol gösterici niteliktedir. Bu, tüm Orta Doğu halklarına barış ve güvenliği yeniden sağlayabilecek tek alternatiftir." diye konuştu.

İSRAİL VE FİLİSTİNLİ DİPLOMATLARIN AYNI MASAYA OTURMASINA VURGU

Albares, İsrail'in iki yıl aradan sonra Akdeniz için Birlik toplantısına resmi bir temsilci göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Filistinli diplomatlarla aynı platformda yer almalarının sembolik önem taşıdığına dikkat çekti.

ÜRDÜN'DEN SERT ÇIKIŞ: "İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU TANIMIYOR"

Toplantıda söz alan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'in "uluslararası hukuku tanımayı reddetmesine ve cezasız kalmasına" tepki gösterdi.

"Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaya devam edemeyiz." diyen Safedi, Filistinlilere karşı apartheid rejiminin kurulmasını asla kabul etmeyeceklerini, iki devletli bir çözüm arayışının süreceğini kaydetti.

Diğer yandan Safedi ve Albares, "İsrail'in, Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini" belirtti.

Forumda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay temsil etti.