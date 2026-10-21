İspanya hükümetinden Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye kınama

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Javier Milei'nin, Başbakan'a, İspanya'ya ve İspanyol halkına yönelik hakaret ve iftiralarını en güçlü şekilde kınamaktadır. Ayrıca bu sabahki şiddet çağrısını da kesin bir dille kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İspanya'nın egemen bir devlet olduğu vurgulanan açıklamada, "İspanya'nın her türlü dış müdahaleyi, Başbakanı'na, özgürce, demokratik ve egemen bir şekilde seçilmiş kurumlarına yönelik saldırıları veya hakaretleri kabul etmeyen, barışçıl ve demokratik birlikteliğini bozan herhangi birine müsamaha göstermeyen bir ülke olduğu" belirtildi.

Açıklamada, Milei'nin Madrid ziyaretine şu sözlerle tepki gösterildi:

"Kardeş bir ülkenin en yüksek makamını elinde bulunduran bir kişinin, tek amacı, İspanyollar arasında ve İspanya ile Arjantin gibi kardeş ülkeler arasında kutuplaşma ve şiddet ortamı yaratmak olan bir ziyarette bulunması utanç vericidir."

Arjantin Devlet Başkanı olarak görevde olduğu Aralık 2023'ten bu yana 7. kez İspanya'ya gelen Milei, bu görüşmelerini hiçbir zaman resmi gerçekleştirmeyerek, ideolojik olarak ters düştüğü Başbakan Sanchez ve İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZLERE NEDEN OLMUŞTU

Bir düşünce kuruluşunun forumuna katılmak ve İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin bazı temsilcileriyle görüşmek için Madrid'e gelen Milei, bu sabah yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son yıllarda İspanya, 21. yüzyılın uğursuz sosyalizminin ve Arjantin kolu Kirchnerizm'in (eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner) yol açtığı sefalet ve fırsat yokluğundan kaçan yüz binlerce Arjantinliyi ağırladı. Bu sosyalizmi siz de kabul edilemez bir diktatör Pedro Sanchez yönetiminde düzenli olarak yaşıyorsunuz."

Milei, temmuzda da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan büyük göçmen akınına değinerek, burada yaşananların "solun eylemlerinin sembolü olduğunu" savunmuştu.

Geçmişte de Sanchez için "hain" ve "yolsuz" ifadelerini kullanan Milei'nin bu tür açıklamaları iki ülke arasında krizlere neden olmuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör