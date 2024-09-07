İspanya, Ulusal Boğa Güreşi Ödülü’nü kaldırdı

İspanya, kültürel değişimler nedeniyle Ulusal Boğa Güreşi Ödülü'nü sona erdirme kararı aldı. Euronews'te yer alan habere göre, İspanya Kültür Bakanlığı, her yıl boğa güreşi dünyasından kişi veya kuruluşlara verilen Ulusal Boğa Güreşi Ödülü'nü kaldırdı. 2011 yılında oluşturulan ve ilk kez 2013'te verilen ödülün iptal edildiği, Mayıs ayında Kültür Bakanı Ernest Urtasun tarafından açıklandı. Bakanlık, bu yılki organizasyonu düzenlemeyi reddetti ve ardından ödülün tamamen kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı. Karar, önceki gün resmi gazetede yayımlandı. Kültür Bakanlığı, bu etkinliklerin bazılarının "toplumun geniş kesimleri tarafından hayvanlara karşı kabul edilemez bir şiddet biçimi olarak reddedildiğini" ifade ediyor. 30 bin euro değerindeki ödül, ulusal ödüller listesinde yer alıyordu.