İspanya ve Belçika’yla kriz kapıda: Netanyahu katliamı hazmedemedi!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kızdırdı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'deki sivillerin ölümünden Hamas'ı sorumlu tutmayan Sanchez ve De Croo'nun açıklamalarını şiddetle kınadığı ifade edildi.

BAKANLIĞA ÇAĞRILDILAR

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise yaptığı açıklamada, Sanchez ve De Croo'yu "teröre destek vermekle" itham ederken, ülkedeki İspanya ve Belçika büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını belirtti. Cohen ayrıca İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka göre hareket ettiğini iddia etti.

"TERÖR SUÇLAMASI KABUL EDİLEMEZ"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise yayınladığı videolu mesajında, "İsrail hükümetinin İspanya ve Belçika Başbakanı'na yönelik suçlamaları tamamen yanlıştır ve kabul edilemez. Bunu kategorik olarak reddediyoruz" dedi. Albares daha sonra "terör" suçlamaları nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını söyledi.

Sanchez, Belçikalı mevkidaşı De Croo ile birlikte Mısır-Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki halkın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için kalıcı bir insani ateşkes çağrısında bulunarak, "İsrail'in kendini savunma hakkını da yineliyorum ancak bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerekiyor ve durum böyle değil. Binlerce erkek ve kız çocuğunun da aralarında bulunduğu sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin nihayet Filistin Devleti'ni tanımasının zamanı geldi. Bu, yeterince önemli ve AB olarak birlikte yapmamız gereken bir şey. Ancak bu olmazsa İspanya kendi kararlarını alacaktır" demişti.

"BİR TOPLUM YOK EDİLİYOR"

Belçika Başbakanı De Croo ise, "Öncelikle şiddeti durduralım. Rehineleri serbest bırakalım. Yardımları içeri sokalım. İlk öncelik, acı çeken insanlara yardım etmektir" ifadelerini kullanmıştı. Kalıcı bir ateşkesin gerekli olduğunu vurgulayan De Croo, bunun birlikte yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bu ancak her iki tarafın da bu anlaşmazlığın çözümünün asla şiddet olmayacağını anlaması durumunda birlikte inşa edilebilir. Bu çatışmanın çözümü herkesin masaya oturmasıdır. Askeri bir operasyonun uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerekiyor. Sivillerin öldürülmesinin artık durdurulması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz" demişti.