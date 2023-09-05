İspanya ve Cezayir sulara gömüldü: 8 ölüsulara

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan ve kırmızı alarm verilmesine neden olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışlar, Toledo kentindeki Casarrubios del Monte ilçesinde ciddi hasarlara neden oldu. Araçta mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Başkent Madrid'in Aldea del Fresno ilçesinde de Alberche Nehri'ne düşen araçtaki 2 kişi kayboldu. Şiddetli yağış sonucu bazı yol ve köprülerin çöktüğü birçok bölgede çok sayıda ara yol ulaşıma kapandı. Madrid'de birçok hızlı tren seferleri iptal edildi. Birçok ev ve işyerini su basarken sel suları metro vagonlarına doldu. Öte yandan Cezayir'de etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan bir kişi ise kayboldu.