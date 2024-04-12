İspanya ve İrlanda’dan dünyaya ’Filistin’ çağrısı! Netanyahu’ya uyarı niteliğinde mesaj!

NETANYAHU'YA UYARI NİTELİĞİNDE MESAJ: AÇIK BİR BARIŞ PLANI YOK!

Başkent Dublin'de İrlanda Başbakanı Simon ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sanchez, "İkimiz de düşünüyoruz ki Gazze'deki durum korkunç ve herhangi bir iyileşme belirtisi yok. Dahası sorunun bölgesel olarak büyümesi ve daha da kötüye gitmesi tehlikesi var. Benim görüşüme göre Başbakan (Binyamin) Netanyahu'nun açık bir barış planı yok. Bu yüzden uluslararası toplumun, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin bu tehlikeli duruma çözüm üretmeleri gerekiyor. " dedi.