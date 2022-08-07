İspanya ve İtalya yangınlarla boğuşuyor

İTALYA ve İspanya, hafta sonu çıkan orman yangınlarını söndürmek için mücadele veriyor. İtalya'nın Slovenya sınırına yakın Carso mevkisinde dün çıkan yangın şiddetli rüzgarlar nedeniyşe hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri, alevlerin özellikle benzin istasyonlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangını kontrol altına almak için 2 helikopterin havadan müdahale ettiği, 1 uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Ülkenin güneydoğudaki Puglia bölgesinde de büyük bir yangın çıktığı bildirildi. İspanya'da da Galiçya bölgesinde hafta sonu 7 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları da devam ediyor. Yangınlar nedeniyle Boiro kasabası civarındaki 700 kampçı tahliye edildi. Bölgede yaklaşık 2 bin hektarlık alan yandı. Alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.