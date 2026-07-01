İspanya'da 2 bin 500 yıllık antik araç bulundu
İspanya'nın Badajoz kentindeki Casas del Turunuelo ören yerinde yürütülen kazılarda, Tarteso uygarlığına ait 2 bin 500 yıllık bir bronz savaş arabası bulundu. İber Yardımadası'nda ilk kez karşılaşılan bu tür bir tören arabasının üzerinde eski tanrıça inançlarına ait figürler yer alıyor. Benzerlerine sadece İtalya'da rastlanan bu lüks antik araç, arkeologlara göre Akdeniz'deki ticaret ağının gücünü kanıtlıyor. Alanda ayrıca Mısır ve Fildişi alçıtaşı gibi kıymetli nesneler de çıkarıldı. Keşif, Batı Akdeniz'in ilk gelişmiş medeniyetlerinden Tartesos'a ışık tutuyor.