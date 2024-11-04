İspanya’da 2 bin kayıptan hiçbir iz yok...

İspanya'da 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan ve 217 kişinin ölümüne yol açan selde kayıp sayısı 2 bin olarak açıklandı. Hükümetin sevk ettiği 15 bin kişilik aramakurtarma ekibine ek olarak yaklaşık 10 bin sivil de mağdurlara yardım için seferber oldu. Ancak şu ana kadar kayıp 2 bin kişinin izine rastlanmadı. 4 bin 800 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmaya devam edebileceğini bildirdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesini de önceki gün şiddetli yağış vurdu. Metrekareye 81 litre yağışın düştüğü Barcelona Uluslararası Havalimanı uçuşa kapatıldı.