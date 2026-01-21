Haberler

İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve 42 kişinin öldüğü tren kazasının ardından, bu kez de doğudaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde bir banliyö treninin rayın üzerine düşen istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 03:58

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma kurumundan basına yapılan açıklamada, Barselona'daki 4 numaralı banliyö hattında seyir halinde olan bir trenin, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia arasında rayların üzerine düşen bir istinat duvarına çarpması sonucu makinistin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

112 Acil Yardım hattına olayla ilgili 28 çağrı geldiği bilgisi paylaşıldı. Katalonya özerk yönetim hükümetinden bazı yetkililerin, ambulansların ve itfaiyenin olay yerine gittiği açıklandı.