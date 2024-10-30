İspanya’da büyük afet

İspanya'nın 7 kentindeki şiddetli yağışlar, sel ve baskınlara neden oldu. Bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkede aralarında çocukların da bulunduğu 95 kişinin öldüğü bildirildi. İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle onlarca kişinin de kayıp olduğu belirtildi.Valencia, Albacete, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi. Evlerin, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Valencia'ya bağlı Picanya'da sel nedeniyle gece saatlerinde bir köprü çöktü. Malaga'da 300 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı, yaralanan olmadı. Valencia'nın son 28 yılın en fazla yağışını aldığı ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İspanya'daki sel felaketinin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı mesajda "Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. İspanya halkına başsağlığı diliyoruz" mesajını yayımladı.