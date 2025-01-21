İspanya’da büyük patlama: Acil durum planı devreye sokuldu

İspanya'nın Barselona kentindeki limanda Tipsa şirketine ait tesiste bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Barselona Belediyesinden yapılan açıklamada, asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu yangın çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi. Liman yetkilileri, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlamanın olduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.