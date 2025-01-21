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Haberler Dünya Haberleri İspanya’da büyük patlama: Acil durum planı devreye sokuldu
Giriş Tarihi: 21.1.2025 16:09

İspanya’da büyük patlama: Acil durum planı devreye sokuldu

İspanya’da dehşet verici bir olay gerçekleşti. Ülkenin Barselona kentindeki bir limanda asetat tankının patlaması sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kimyasal riske yönelik acil durum planı devreye sokuldu.

İHA
İspanya’da büyük patlama: Acil durum planı devreye sokuldu

İspanya'nın Barselona kentindeki limanda Tipsa şirketine ait tesiste bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Barselona Belediyesinden yapılan açıklamada, asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu yangın çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi. Liman yetkilileri, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlamanın olduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

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İspanya’da büyük patlama: Acil durum planı devreye sokuldu
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