İspanya’da enerji krizi binlerce kişiyi sokağa döktü: Yoksullaşıyoruz!

Kovid-19 salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla hayat pahalılığının kalıcı olmaya başladığına dikkati çeken İspanyollar, AA muhabirine verdikleri demeçte, "Ay sonunu getiremiyoruz. Bizden tasarruf yapmamızı beklemesinler." dedi.

Başbakan Pedro Sanchez'i gerekli ekonomik önlemleri almamakla suçlayan, soyadını vermek istemeyen sendika üyesi Eduardo, "Her şey çok pahalandı. Elektrikten, çarşı pazar masraflarımıza kadar her şey iki katına çıktı. Bu durum daha fazla böyle devam edemez. Adil bir maaşı hak ediyoruz." diye konuştu.